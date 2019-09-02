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Şanlıurfa'da 7 kilo esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 1 av tüfeği, 7 kilo 518 gram esrar ile 512 kök Hint keneviri ele geçirildi. Suruç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı...

GÜVENLİK 02.09.2019, 10:32
Şanlıurfa'da 7 kilo esrar ele geçirildi
ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 1 av tüfeği, 7 kilo 518 gram esrar ile 512 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Suruç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler evde yaptıkları aramada 1 av tüfeği, 7 kilo 518 gram esrar ile 512 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, uyuşturucuyu sattığı belirlenen ve operasyon sırasında evde bulunmayan 1 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

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