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Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
ŞANLIURFA'da merkez üssü Harran ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.08'de merkez üssü Şanlıurfa'nın...
GÜVENLİK 11.11.2019, 17:41
ŞANLIURFA'da merkez üssü Harran ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.08'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Harran ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,97 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.08'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Harran ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,97 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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