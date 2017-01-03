Şanlıurfa'da, 154 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilin bagajında 154 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki ve önündeki diğer araçtaki toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 154 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Polis, esrara el koyarken, otomobile önünde ilerleyen ayrı bir aracın eskortluk yaptığını saptadı. O aracı da durduran polis, esrarı batı illerine götürmeyi planlayan Tahir Y., Emine P., Engin B. ve Agit O.'yu gözaltına alarak sorgulamaya başladı.



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