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Şanlıurfa'da 1'i canlı bomba eğitimi alan 3 DEAŞ'lı yakalandı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa) , () - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 terörist jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin 1'inin...

Şanlıurfa'da 1'i canlı bomba eğitimi alan 3 DEAŞ'lı yakalandı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa) , () - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 terörist jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin 1'inin ifadesinde canlı bomba eğitimi aldığı, 2'sinin ise örgütün üst düzeylerinde görev yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında devriye görevleri sırasında Türkiye tarafına yasadışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Abdüllatif Eşşemri (24), Muhammed El Ali (32) ile Suriye uyruklu Hüseyin Ahmed (28)'i yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında ele geçirilen cep telefonlarında DEAŞ'la bağlantılı çok sayıda fotoğraf ve örgütsel doküman bulundu. İlçe jandarmada yapılan sorgularında Abdüllatif Eşşemri Dubai'de polis olarak görev yaptığı ve DEAŞ'ta canlı bomba eğitimi aldığı öğrenildi. Diğer 2 şüphelinin ise terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey mevkilerinde görev aldıklarını söyledikleri belirtildi. Şüpheliler sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolleri için Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. 3 şüpheli alınan sağlık raporlarının ardından adliyeye sevk edildi.

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