Sanık anne: Kızım öldürdü, istismardan haberim olsa ben öldürürdüm

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, babası Kemal Künili'yi (48) annesini dövdüğü gerekçesiyle tabancayla öldürdüğü öne sürülen tutuklu Dilara (21) ve tutuksuz annesi Gülçin Künili'nin (42) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada hakimin "Eşini kim öldürdü; sen mi, kızın mı?" sorusu üzerine Gülçin Künilli, "Kızım Dilara öldürdü. Eşimin, kızıma cinsel istismarda bulunduğu söyleniyor. Bundan haberim olsaydı, ben öldürürdüm" dedi.

Olay, geçen yılın Kasım ayında, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Atariye Mahallesi Karacabey Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Kemal Künilli, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Gülçin'i dövdükten sonra saçlarından sürükledi. Bu sırada Dilara Künilli ise babasına engel olmaya çalıştı. Babasının küfretmesi üzerine Dilara, evdeki ruhsatsız tabancayı alıp, ateş açtı. Kurşunlardan biri başına diğeri ise göğsüne isabet eden Kemal Künilli, olay yerinde yaşamını yitirdi. Genç kız, ruhsatsız tabancayla polise gidip, teslim oldu.

'ZAMAN ZAMAN CİNSEL TACİZDE BULUNUYORDU'

Dilara Künilli, emniyetteki ifadesinde, "Babam uyuşturucu kullanıyordu. Bağımlı hale gelmişti. Zaman zaman bana cinsel tacizde de bulunuyordu. Olay gecesi astım hastası anneme şiddet uygulayıp, 'Sizi öldüreceğim' diye bağırmaya başlayınca tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi.

Polis, olay sonrası çelişkili ifadeler veren Gülçin Künilli'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dilara ile annesi Gülçin Künilli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Haklarında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten yakınını öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan anne- kızın yargılanmasına devam edilirken mahkeme heyeti, Gülçin Künili'yi tahliye etti.

'KIZLARIMA BÖYLE YAPTIĞINI ÖNCEDEN ÖĞRENSEM BEN ÖLDÜRÜRDÜM'

Cinayetle ilgili davanın bugün görülen duruşmasında, tutuklu sanık Dilara Künili'nin hamile kardeşi Sinem K., tanık olarak dinlendi. Kendisine hırsızlık ve dilencilik yaptıran babasının, alkol aldığı zaman cinsel tacizde bulunduğunu öne süren Sinem K., "Onu öldüren kardeşimden ve annemden şikayetçi değilim" dedi.

Duruşmada hazır bulunan tutuksuz sanık Gülçin Künilli'ye ise hakim, "Eşini kim öldürdü, sen mi kızın mı?" diye sordu. Künilli, "Olaydan sonra gözaltına alınıp, kızım ile birlikte tutuklandım. Cezaevine girdiğimde televizyondaki bir haberde Dilara'nın fotoğrafını gördüm. Haberde, 'Kendisini taciz eden babasını öldürdü' deniyordu. Kocamın, kızlarıma böyle bir şey yaptığını önceden öğrenseydim onu ben öldürürdüm; ama onu ben değil, Dilara öldürdü" diye yanıt verdi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakın beklenmesi için duruşmayı erteledi.



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