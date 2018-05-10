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Sandıklı'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kamyon, TIR ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Afyonkarahisar-...

Sandıklı'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kamyon, TIR ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolu Ofis kavşağında meydana geldi. Sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu kavşakta, Süleyman Sayın (60), yönetimindeki elektrikli bisikletle karşıya geçmek istedi. Bu sırada henüz sürücüsü öğrenilemeyen 03 FK 244 plakalı kamyon, elektrikli bisiklete çarpmamak için manevra yapınca, aynı yöne giden 32 GC 916 plakalı TIR'ın dorsesine yandan çarptı. Süleyman Sayın da elektrikli bisikletiyle dorseye çarpıp savruldu.
Kazada, Süleyman Sayın yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Sayın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Bu arada kaza anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ELEKTRİKLİ BİSİKLET KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI
Kazanın görgü tanıklarından işçi Beytullah Erdal (41), "Burada patates çuvallıyorduk. Kamyon ve TIR gelirken elektrikli bisikletli adam, kırmızı ışıkta geçti. Kamyon çok süratli geliyordu. Her iki araç da bisikletliye vurmamak için birbirine vurdu. Ambulans ve polisler geldi, yaralıyı götürdüler" dedi.

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