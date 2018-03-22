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Sancaktepe'de yağmur kazası: 3 yaralı

  Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, ()  SANCAKTEPE'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza saat 10.30 sıralarında Fatih Mahallesi...

Sancaktepe'de yağmur kazası: 3 yaralı

 

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, ()  SANCAKTEPE'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında Fatih Mahallesi Büyükbakkalköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari aracın sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE 2 KAPISI KOPTU

İhbar üzerine olay yerine  gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Kartal Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazada çarpmanın şiddetiyle iki kapısı kopan araç hurda yığını haline geldi. Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Görgü tanığı, "Araç bir anda şeritten çıkmaya başladı. Yerlerin kaygan olmasından kaynaklandı sanırım" diye konuştu.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.


(FOTOĞRAF)

 

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