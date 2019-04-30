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Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

SANATÇI Dilber Ay, geçirdiği kalp skirizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SANATÇI Dilber Ay, geçirdiği kalp skirizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Akraba ziyareti nedeniyle Ankara'ya giden Sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, rahatsızlanarak saat 22.05'te ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı Ay'ı hayatta tutmak doktorlar, yaklaşık bir saat çaba sarfetti. Dilber Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay'ın saat 22.05'te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Sanatçı Dilber Ay'ın Düzce'de toprağa verileceği belirtildi.

YARDIMLAŞMA PLATFORMUNUN BÖLGE SORUMLULUĞUNU YAPIYORDU

Dilber Ay’ın, bir süredir 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' isimli platformun Yenidoğan sorumluluğunu yaptığı öğrenildi. Platformun gönüllülerinden polis memuru Mustafa Şahin’in, Dilber Ay’ın vefatından bir gün önce yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı. ortaya çıktı.

Bu arada Dilber Ay’ın, diz kapaklarındaki rahatsızlıktan dolayı bir süredir özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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