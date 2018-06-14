Samsun ve Antalya'da 24 bin 304 kapsul uyuşturucu hap ele geçirildi (2)

TUTUKLANDILAR
Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu etkisi olduğu belirtilen haplarla yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
TUTUKLANDILAR Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu etkisi olduğu belirtilen haplarla yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. FOTOĞRAFLI
14 Haziran 2018 Perşembe 15:51
TUTUKLANDILAR
Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu etkisi olduğu belirtilen haplarla yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
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