Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde FETÖ'nün 'imamı' belirlendi

SAMSUN, () - SAMSUN'da yürütülen FetHullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütünün Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) 'Burhan' kod adlı imamı deşifre edildi.FETÖ'cü teröristin halen yurt dışında olduğu belirtildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgünün kentteki yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen istihbari ve operasyonel çalışmalarda, terör örgütün tüm kurumlarda olduğu gibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi içerisinde de kendi hiyerarşik yapısını kurarak paralel bir yapılanmaya gittiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Gizliliğe önem verilerek özellikle üniversite imamı olarak adlandırılan örgüt yöneticisinin 'Burhan' kod adı ile tanındığı, bu isim dışında bir alt örgüt yöneticisinin dahi hiç kimsenin gerçek ismini bilmediği, üniversite yapılanması içerisinde 'Burhan' kod adlı örgüt yöneticisine direk bağlı faaliyet gösteren FSM (Fen Sosyal Mühendislik) Grubu Sorumlusunun bulunduğu, buna bağlı olarak da, üç ayrı Mühendislik İmamı, Eğitim Fakültesi İmamı, Biyoloji Bölümü İmamı, Fizik Bölümü İmamı, İktisat Bölümü İmamı, İlahiyat Bölümü İmamı, Kimya Bölümü İmamı adıyla tanımlandırılan örgüt yöneticilerinin bulunduğu, yine FSM Sorumlusuna bağlı Fen Edebiyat Grubu sorumlusu olduğu ve buna bağlı alt gruplar oluşturulduğu, bu yapılanma içerisinde beşer altışar kişilik örgüt üyelerinden oluşan toplantı grupları oluşturulduğu, bu gruplara sohbet imamı olarak adlandırılan birer yönetici görevlendirildiği, FSM Grubu yöneticisi haricinde bir de Tıp ve Diş Hekimliği Bölümü Sorumlusunun bulunduğu, bunun da yine 'Burhan' kod adlı örgüt yöneticisine direk bağlı faaliyet gösterdiği yönünde tespitler yapılmıştır. ‘Burhan’ Kod adlı örgüt yöneticisinin kimliğinin deşifresine yönelik KOM Şube Müdürlüğümüzce istihbarat birimleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesi açık kimliği tespit edilmiş, şüphelinin yurt dışında bulunmakta iken 15 Temmuz 2016 tarihinden kısa bir süre önce ülkemize yabancı ülke pasaportu ile giriş yaptığı, kısa bir süre sonrasında da tekrar ülke dışına çıktığı ve bir daha geri dönmediği tespit edilmiş, adli mercilerce hakkında yakalama kararı çıkarılarak halen kaçak konumunda aranmaktadır."

