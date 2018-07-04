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Samsun merkezli kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı 

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen gümrük kaçağı sigara operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Samsun merkezli kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı 

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen gümrük kaçağı sigara operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonunda Samsun merkez ve Trabzon'da bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplam 3 bin 932 paket gümrük kaçağı sigara, 12 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirilerek 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.

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