Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Manisa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla ozel sektör ve kapatilan kurum çalışanı 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere el koyuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Manisa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla ozel sektör ve kapatilan kurum çalışanı 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere el koyuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.