Samsun merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 öğretmen gözaltında

SAMSUN, ()-SAMSUN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 20 öğretmen gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Samsun merkezli Ankara, Manisa, Uşak, Sivas, Trabzon, Malatya ve Amasya'da sabah eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında daha önce kapatılan Sakarya Dersanelerinde öğretmen olan 20 öğretmenin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el kondu. Öğretmenlerin ByLock kullandıkları ve Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu iddia edildi. Gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

