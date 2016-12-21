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Samsun merkezli 14 ilde FETÖ operasonu: 18 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize...

Samsun merkezli 14 ilde FETÖ operasonu: 18 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Samsun merkez ve Asarcık ilçesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı'da 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantılı oldukları, terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları iddia edilen bir işadamı, meslekten ihraç olan bir subay, üniversite öğrencileri, askeri okullardan atılan öğrenciler ile örgütün eğitim kolu olan Feza Eğitim Kurumları'nda görevli personellerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi gözaltına aldı.
Bu kişilerin iş ve ev adreslerinde de yapılan aramalarda aramalarda bilgisayar ve tabletlerede el konuldu. Polisin konuyla iligli soruşturması devam ederken gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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