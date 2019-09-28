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Samsun'daki trafik kazaları kamerada
SAMSUN’da, çeşitli kavşak ve caddelerde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarınca görüntülendi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde 9 ayda meydana gelen trafik kazalarının mobese görüntülerini paylaştı. Kent...
GÜVENLİK 28.09.2019, 17:47
SAMSUN’da, çeşitli kavşak ve caddelerde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarınca görüntülendi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde 9 ayda meydana gelen trafik kazalarının mobese görüntülerini paylaştı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kayıt altına alınan görüntülerde kameralar, kentin çeşitli yerlerinde meydana gelen kazaları kaydetti. Genellikle trafik ışıklarına uymamak, aceleci davranmak ve dalgınlık gibi nedenlerle meydana gelen kazalardan bazıları hasarlı atlatılırken, bazıları yaralanmalarla sonuçlandı.
Özelikle kavşaklarda meydana gelen kazalarda, sürücülerin takip mesafesi, dönüş ve hız sınırı gibi trafik kurallarına uymamaları dikkat çekti. Şehir merkezinde yaşanan kazalarda ise, sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalleri ortaya çıktı.
KAZA ANLARI KAMERADA
Mobese kameralarınca kaydedilen görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin köpekten kaçan 3 çocuktan birine çarpması, geri manevra yapan başka bir otomobilin yolun karşına geçmeye çalışan yayayı ezmesi ile sürücülerinin kontrolünden çıkan kamyonet ve minibüsün kavşaktaki refüje çarptığı anlar yer alıyor.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde 9 ayda meydana gelen trafik kazalarının mobese görüntülerini paylaştı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kayıt altına alınan görüntülerde kameralar, kentin çeşitli yerlerinde meydana gelen kazaları kaydetti. Genellikle trafik ışıklarına uymamak, aceleci davranmak ve dalgınlık gibi nedenlerle meydana gelen kazalardan bazıları hasarlı atlatılırken, bazıları yaralanmalarla sonuçlandı.
Özelikle kavşaklarda meydana gelen kazalarda, sürücülerin takip mesafesi, dönüş ve hız sınırı gibi trafik kurallarına uymamaları dikkat çekti. Şehir merkezinde yaşanan kazalarda ise, sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalleri ortaya çıktı.
KAZA ANLARI KAMERADA
Mobese kameralarınca kaydedilen görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin köpekten kaçan 3 çocuktan birine çarpması, geri manevra yapan başka bir otomobilin yolun karşına geçmeye çalışan yayayı ezmesi ile sürücülerinin kontrolünden çıkan kamyonet ve minibüsün kavşaktaki refüje çarptığı anlar yer alıyor.
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