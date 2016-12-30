Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonuna 14 tutuklama

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY operasyonunda kapsamında dün polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 gün önce Samsun merkezli 14 ilde eş zamanyı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. 41 adrese baskın düzenleyen polis aralarında iş adamları, eski öğretmenler, öğrenciler, TSK’dan ihraç edilmiş subay ve askeri okul öğrencileri ile görevde olan rütbeli bir subayın da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçen bilgisayarlara el kondu.

Polisteki işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler bu sabah kadar nöbetçi mahkemede ifade verdi. Şüphelilerden Servet Keskinsoy, Adem Çelik, Ali Daşbaşı, Emre Ergin, Enes Çetin, Murat Koysal, Nurullah Saygın, Oktay Dolu, Osman Kılıç, Samet Yılmaz, Uğur Özdemir, Üzeyir Aydemir, Yusuf Derin ve Yusuf Özbek tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli serbest bırakılırken 10 şüpheliye ise yurt dışı çıkış yasağı konulup adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Operasyonla ilgili Samsun Valiliği tarafından da yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yürütülen soruşturmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi öğretmenler tarafından okullarda seçilen bazı öğrencilerin 'abi evi' olarak adlandırılan örgüt evlerine yönlendirildiği, bu evlerde kalan örgüt üyesi üniversite öğrencilerinin öğrencilere önce bilgisayar oyunları oynatarak, yemek organizasyonları yaparak örgütü sempatik göstermeye çalıştıkları, örgüt yöneticileri tarafından Askeri Liselere yerleştirilmesi kararlaştırılan çocuklara ders çalıştırdıkları, sürekli aynı soruları çözdürdükleri ve bu soruların sınavlarda da çıktığı, seçilen çocukların özellikle FETÖ/PDY Terör Örgütüne ait dershanelere kaydedilmeyip anlaşmalı olan ve örgüt üyesi öğretmenlerin yerleştirildiği başka bir dershaneye kaydedildiği, bu sayede kendilerini gizledikleri, yine örgüt içerisinde ilçe yapılanmasına göre ‘İlkadım eyaleti’, ‘Canik eyaleti’ gibi yapılar oluşturulduğu, bu yapıların bölge sorumluları (bölgeci), master ve doktora görevlisi (MADO), öğrenci sorumluları Bölge Talebe Mesulü (BTM), örgüt içerisinde kontrol görevlisi olan Ara Tara Mesulü (ATM) v.b. görevler oluşturarak alt kademede bulunan örgüt üyelerinin örgüt içi gizlilik kurallarına mutlak itaatinin kontrolünü sağladıkları, Örgüt tarafından Askeri Okullara yerleştirilen öğrencilerin takibi konusunda ise tamamen kendine özgü belirlenmiş kurallar çerçevesinde aşırı gizliliğe riayet edilerek Asistan, Doktor, Ser Doktor gibi isimler verilen görevliler tarafından öğrencilerin ve öğrenciler üzerinden Askeri Okullardaki yönetimin takip edildiği,örgüt yöneticilerinin kendi isimlerini kullanmayarak kod isim kullandıkları, bu kod isimlerin de bir üst yönetici tarafından belirlendiği, örgüte bağlı bazı iş adamlarının örgüte, örgütün açtığı çalışma evleri ile öğrenci yurtlarına maddi finansman sağladıkları yönünde bilgiler elde edilmiştir."

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