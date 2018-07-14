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Samsun'daki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN'da 9 Temmuz günü 'park etme' yüzünden çıkan tartışmada polis memuru Adem Yıldız'ın 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 9 Temmuz...

Samsun'daki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN'da 9 Temmuz günü 'park etme' yüzünden çıkan tartışmada polis memuru Adem Yıldız'ın 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 9 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İlyasköy Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Adem Yıldız ile işyeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç. (36) arasında park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Yıldız, tabancası ile Rasim Sabah ve Fatih Ç.'ye ateş etti. Rasim Sabah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Fatih Ç.'nin ise tedavisinin halen devam ettiği belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan Adem Yıldız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan olayın MOBESE kamerasınca da kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Adem Yıldız.ın otomobilini park etmesi, Rasim Sabah’ın aracın kapısını açması, üç kişi arasında yaşanan arbede, Adem Yıldız’ın Rasim Sabah'ı vurma anı ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

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