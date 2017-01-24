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Samsun'daki 4 kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazalar, bugün Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde meydana geldi. İlkadım İlçesi'nde Volkan Keskin'in kullandığı...

Samsun'daki 4 kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
Kazalar, bugün Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde meydana geldi. İlkadım İlçesi'nde Volkan Keskin'in kullandığı 55 BP 636 plakalı otomobil, refuje çarpıp takla atarak durabildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Atakum İlçesi'nde meydana gelen ve iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ise sürücülüğünü Rüştü Özdemir'in yaptığı 55 AKJ 08 plakalı otomobilde bulunan Emine Özdemir ile oğlu Salih Özdemir yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Özdemir'in sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Atakum İlçesi Toybelen Mahallesi'nde minübüs ile motosikletin çadrpışması sonucu motosiklet sürücüsü İsmet Coşkun hafif yaralandı. Yaralı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çarşamba ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında da TIR'ın dorsesine arkadan çarpan 55 EL 370 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Altın ile yanında bulunan Ayşe, Kader, Berk ve Bahar Altın ile Dilber Bayır yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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