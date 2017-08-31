Samsun'da zincirleme kaza: 8 yaralı

SAMSUN'da 3 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Olay, bugün Kavak-Ankara karayolu Toptepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada Hacı Eken (54), Aysun Eken (26), Gamze Nur Eken (17), Kader İlayda Eken (14), Emine Vural (47), Atilla Şahin (32) ve Özgün Şenel (33) yaralandı. Kazada hafif yaralanan 8 kişi Kavak ve Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.