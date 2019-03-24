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Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralı

SAMSUN'da kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu yola savrulan parçalar nedeniyle 2 otomobilin de karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralı
SAMSUN'da kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu yola savrulan parçalar nedeniyle 2 otomobilin de karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çarşamba ilçesi, Atatürk Bulvarı, Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba yönüne giden U.G. yönetimindeki 55 RJ 768 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, F.İ. yönetimideki 42 DCE 61 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilden kopan parçalar yola savrulurken, bir süre sürüklenen kamyonet yol kenarında devrilerek durabildi.

Kazada yola savrulan parçalar nedeniyle kontrolden çıkan S.K. yönetimindeki 55 DV 282 ve C.K. yönetimindeki 55 ATC 10 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından bölgeye gelen Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlanan  trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması sonucu normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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