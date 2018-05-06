Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

Samsun'da yol verme kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

SAMSUN’un Atakum ilçesinde, seyir halindeki minibüsten yine seyir halinde olan kamyonete silahla ateş açıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, Atakum ilçesi Samsun Bafra karayolu üzeri Turgut Özal Kız Öğrenci...

Samsun'da yol verme kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
SAMSUN’un Atakum ilçesinde, seyir halindeki minibüsten yine seyir halinde olan kamyonete silahla ateş açıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Olay, Atakum ilçesi Samsun Bafra karayolu üzeri Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halindeyken iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Bu tartışmanın ardından, seyir halindeki minibüste bulunan Ramazan A., yine seyir halindeki 55 GL 872 plakalı kamyonetin içerisine doğru silahla ateş açtı. Açılan ateş sonrası  kamyonetin içerisinde bulunan 3 kişi ve yoldan geçen bir vatandaş ile yurdun önünde bekleyen bir kız öğrenci yaralandı. Yaralanan Lütfi Güler, Mevlüt Aydın ve Hatice Çetinkaya, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar Songül Köse ve Selçuk Yapıcı ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda ağır yaralanan araç içerisindeki Lütfi Gürel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, silahlı saldırı düzenleyen saldırganın dolmuş minibüsü ile kaçtığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314