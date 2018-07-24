Samsun'da uyuşturucudan 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmail A.'nın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alarak, şüphelinin İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 84 gram skunk ele geçirilerek, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İsmail A., 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmail A.'nın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alarak, şüphelinin İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 84 gram skunk ele geçirilerek, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İsmail A., 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.