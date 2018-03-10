Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 15'e çıktı

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 614 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında dün de 11 kişi gözaltına alınmıştı.  Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik...

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 15'e çıktı
SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 614 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında dün de 11 kişi gözaltına alınmıştı. 
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu operasyonu düzenledi. Samsun ve İstanbul'da 12 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 289 gram bonzai, 281 ecstasy, 552 gram esrar ile suçtan elde edilen bin 220 lira para ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında ekipler, bu sabah da Salıpazarı ilçesinde bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 1 kilo 614 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314