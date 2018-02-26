Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

SAMSUN'da polis tarafından evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda toplam 202 gram esrar ele geçirilen Selçuk A., tutuklandı.

İlkadım ilçesinde polis tarafından Selçuk A.'nın iş yeri ve evine operasyon düzenlendi. Daha önceden de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hapis cezası alan ve tahliye edilen Selçuk A.'nın adreslerinde yapılan aramalarda toplam 202 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca evdeki aramada 0.77 gram da sentetik kannabinoid bulundu. Selçuk A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



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