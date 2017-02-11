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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu operasyonunda 332 ecstasy hap, 651 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu operasyonunda 332 ecstasy hap, 651 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarında İlkadım İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 33 yaşındaki Mustafa B. ait eve operasyon düzenledi. Polis evde yaptığı aramada 332 ecstasy hap, 651 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 1 hassas terazi, 1 küçük cep hassas terazi, 7.65 milimetre çapında 1 tabanca, 17 mermi, 1 pompalı tüfek, 7 pompalı tüfek kartuşu, 6 şeffaf poşet ve 1 komando tabir edilen bıçak ele geçirerek, Mustafa B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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