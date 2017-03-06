Samsun'da uyuşturucu hap operasyonu: 3 kişi tutuklandı

SAMSUN'da polisin takibi sonucu 1003 ecstasy hapla yakalanan 28 yaşındaki Osman Çimiş, kardeşi 24 yaşındaki Kadir Çimiş ve amca çocukları 24 yaşındaki Caner Çimiş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Samsun'un Terme İlçesi'ne uyuşturucu hap getirilip piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Harekete geçen sivil ekipler, otobüs firmasıyla İstanbul'dan Terme'ye gelen Osman Çimiş ve kardeşi Kadir Çimiş'i otobüsten indikten sonra durdurup valizlerinde arama yaptı. Yapılan aramada Osman Çimiş'in valizinde 998 ecstasy hap ele geçirildi. Polis, iki kardeşi gözaltına aldı. Şüphelilere ait araç ve büfede yapılan aramada ise 5 ecstasy hap daha ele geçirildi. Soruşturma sırasında olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilerin amcasının oğlu Caner Çimiş de gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün Terme Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 10 gün içinde il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 44 ayrı olayda 75 şüphelinin gözaltına alındığı ve bunlardan 12'sinin tutuklandığı bildirildi. Operasyonlarda 2 bin 503 gram esrar, 3007 ecstasy hap, 1018 gram bonzai ve 3.30 gram kokain ele geçirildiği kaydedildi.



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