Samsun'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 29 ecstasy hap, 2 paket kokain, 2 paket esrar, 82 adet uyuşturucu etkisi doğuran ilaç, 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 1 muşta, 2 pompalı tüfek, 1 döner bıçağı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI