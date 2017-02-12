Samsun'da TIR'da 3 kilo 900 gram esrar ele geçti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda TIR çekicisinde 3 kilo 900 gram esrar eyle geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun- Ankara karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın çekici kısmında yapılan aramada 3 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Polis olayla ilgili 49 yaşındaki İsmail M.'yi gözaltına alarak Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail M., bugün adliyeye sevk edildi.

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