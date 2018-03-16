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Samsun'da taş ocağında göçük: 1 ölü

Hakan AKGÜN/SAMSUN,() - SAMSUN'da taş ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Olay, Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Kulacadağ mevkiinde meydana geldi. Özel bir şirkete ait taş ocağında iddiaya göre iş makinelerinin...

Samsun'da taş ocağında göçük: 1 ölü

Hakan AKGÜN/SAMSUN,() - SAMSUN'da taş ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.
Olay, Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Kulacadağ mevkiinde meydana geldi. Özel bir şirkete ait taş ocağında iddiaya göre iş makinelerinin kamyona hafriyat yüklediği sırada göçük meydana geldi. Taş yığınları, iş makinesini ve kamyonu önüne katarak sürükledi. Olayda, iş makinesi operatörü yara almazken, kamyon sürücü Hüseyin Zoroğlu hayatını kaybetti.
Bölgeye ihbar üzerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. AFAD ekipleri göçük altında kalan kamyon sürücüsü Hüseyin Zoroğlu'nun cansız bedenini çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
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