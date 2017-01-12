Samsun'da Suriyeli 3 kardeşe DEAŞ gözaltısı

SAMSUN, () - SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 3 Suriyeli kardeş gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün İlkadım İlçesi'nde DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında bir eve baskın yapan polis, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 3 Suriyeli kardeşi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Suriyeli kardeşler hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
SAMSUN, () - SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 3 Suriyeli kardeş gözaltına alındı.