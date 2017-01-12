Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

Samsun'da Suriyeli 3 kardeşe DEAŞ gözaltısı

SAMSUN, () - SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 3 Suriyeli kardeş gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü...

Samsun'da Suriyeli 3 kardeşe DEAŞ gözaltısı

SAMSUN, () - SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 3 Suriyeli kardeş gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün İlkadım İlçesi'nde DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında bir eve baskın yapan polis, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 3 Suriyeli kardeşi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Suriyeli kardeşler hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55