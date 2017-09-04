Samsun'da şüpheli ölüm

SAMSUN'da evinde baygın halde bulunan 20 yaşındaki Muhammet Baş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baş'ın alkol ile uyuşturucu madde aldığı iddia edildi.



Olay, İlkadım İlçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yanlız başınayken uyuşturucu madde ile alkol aldığı iddia edilen Muhammet Baş'tan haber alamayan yakınları, eve geldi. İçeri giren yakınları, Muhammet Baş'ı baygın halde bulunca, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıraran Baş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Muhammet Baş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kondu.