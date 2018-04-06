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Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

SAMSUN'da, aralarında husumet olduğu iddia edilen Gören Erol'un silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Kaynar ayaklarından, kimliği tespit edilemeyen 1 kişi de alnından yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Hançerli Mahallesi'nde...

Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
SAMSUN'da, aralarında husumet olduğu iddia edilen Gören Erol'un silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Kaynar ayaklarından, kimliği tespit edilemeyen 1 kişi de alnından yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gören Erol, isimli şüpheli ile aralarında husumet bulunan Mehmet Kaynar (67), cadde üzerinde karşılaştı. Şüpheli yanında bulunan ruhsatsız pompalı tüfekle rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı. Mehmet Kaynar iki ayağından, yanında bulunan kimliği belirsiz bir kişi de ise tüfekten çıkan saçmalarla alnından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Kaynar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralı ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Gören Erol ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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