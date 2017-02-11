Samsun'da silahlı kavga; 1 yaralı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay Bafra İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile R.N. tüfekle İ. D.'nin evine ateş açtı. İ.D.'nin de karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada R.N. tüfekten çıkan saçmalarla bacaklarından ve sırtından yaralandı. Yaralı ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olay sonrası A.Ş. ve İ.D.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.