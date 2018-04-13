Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Samsun'da silahlı çatışmaya 3 tutuklama

SAMSUN'da aralarında husumet bulunan 4 kişinin silahlı çatışmasında ölen ve yaralanan olmazken, kurşunlar 3 otomobil ve 1 iş yerine isabet etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.   Olay, İlkadım ilçesi Baruthane...

Samsun'da silahlı çatışmaya 3 tutuklama
SAMSUN'da aralarında husumet bulunan 4 kişinin silahlı çatışmasında ölen ve yaralanan olmazken, kurşunlar 3 otomobil ve 1 iş yerine isabet etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.  
Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Evinden çıkan İsmail Y., aralarında daha önceden husumet bulunan Celal Serhat K., Melih S. ve Oğuz N.'nin silahlı saldırısına uğradı. İsmail Y. de üzerindeki tabanca ile karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tabancalardan çıkan kurşunlar 3 otomobil ve bir iş yerine isabet etti. Olay sonrası kaçan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Celal Serhat K., Melih S. ve Oğuz N., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken İsmail Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314