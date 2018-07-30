 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

Samsun'da silahlı çatışmaya 2 tutuklama

SAMSUN'da husumetli oldukları kişinin park halindeki taksilerine ve evine pompalı tüfekle ateş eden şüphelilerden Murat B. (21) ile onlara ateş açarak karşılık veren araçların sahibi Paşa Uğurcan Ş. (21), tutuklandı. Olay, İlkadım...

Samsun'da silahlı çatışmaya 2 tutuklama
SAMSUN'da husumetli oldukları kişinin park halindeki taksilerine ve evine pompalı tüfekle ateş eden şüphelilerden Murat B. (21) ile onlara ateş açarak karşılık veren araçların sahibi Paşa Uğurcan Ş. (21), tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat B. ve Barış D. (19), İlyasköy Mahallesi'ndeki taksi durağına giderek burada Paşa Uğurcan Ş.'ye ait park halindeki taksilere pompalı tüfekle ateş açtı. Taksilerin birinde bulunan sürücü Ramazan A. yaralandı. Murat B. ve Barış D. daha sonra Kışla Mahallesi'ndeki Paşa Uğurcan Ş.'nin evine ve otomobiline ateş etti. Evde bulunan Paşa Uğurcan Ş. de tüfekle karşılık verdi. Olay sonrası şüpheliler, otomobille kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Murat B. ve Barış D. ile Paşa Uğurcan Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barış D., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Murat B. ve Paşa Uğurcan Ş. ise tutuklananarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar