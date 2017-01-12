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Samsun'da sahte plaka denetlemesi

Hakan AKGÜN/ SAMSUN, () - SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği sahte plaka denetlemesinde 9 otomobil sürücüsüne toplam 3 bin 843 TL para cezası kesildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne...

Samsun'da sahte plaka denetlemesi

Hakan AKGÜN/ SAMSUN, () - SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği sahte plaka denetlemesinde 9 otomobil sürücüsüne toplam 3 bin 843 TL para cezası kesildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube ekipleri, il merkezindeki çeşitli yerlerde 'APP' plaka (sahte plaka) uygulaması yaparak durdurdukları araçların plakalarını inceledi. Yaklaşık 1.5 saat süren ve 15 trafik polisi ile gerçekleşen denetlemede araçlarda özellikle 'APP' olarak bilinen aksesuar amaçlı kullanılan sahte ve mühürsüz plakalar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 9 otomobil sürücüsüne 427 TL'den olmak üzere toplam 3 bin 843 TL para cezası kesti.

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