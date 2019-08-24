Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü (4)

ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ



Samsun’un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2’ye yükseldi. Salıpazarı ilçesi Albak Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Bilal Arslan, ağır yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.