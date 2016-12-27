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Samsun'da, PKK propagandasına 3 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen üniversite öğrencileri 23 yaşındaki Fatma D. ve 21 yaşındaki Saliha T. ile inşaat işçisi 28 yaşındaki Adem A. gözaltına...

Samsun'da, PKK propagandasına 3 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen üniversite öğrencileri 23 yaşındaki Fatma D. ve 21 yaşındaki Saliha T. ile inşaat işçisi 28 yaşındaki Adem A. gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İlkadım İlçesi Kışla Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Adem A.'nın sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptığını belirledi. Adem A., sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri Fatma D. ve Saliha T.'nin de okulda ve okul dışında terör örgütü PKK poropagandası yapıp Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri belirlendi. Sivil ekipler iki şüpheliyi bugün Atakum İlçesi'nde yakalayıp gözaltına aldı.
Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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