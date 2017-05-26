Samsun'da parkta silahlı saldırıya uğrayan hizmetli öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'un İlkadım İlçesi'nde Çimenli Parkı içinde önceki gece silahı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Cemalettin Seren, tedavi gördüğü hastanede bu sabah öldü.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Cedit Mahallesi'nde bulunan Çimenli Parkı içinde önceki gece meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Cemalettin Seren, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Seren, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Seren burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Cemalettin Seren'in Samsun'da bir okulda hizmetli olarak görev yaptığı belirtilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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