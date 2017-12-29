Samsun'da otomobilden 150 bin TL çalan hırsızlar, Rize'de yakalandı

SAMSUN'da iki gün önce, park halindeki bir otomobilden, içinde 150 bin lira bulunan çantayı çaldıkları iddia edilen 3 yabancı uyruklu şüpheli, Rize'de polis tarafından yakalandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde geçen çarşamba günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir otomobildeki içerisinde 150 bin lira bulunan çanta çalındı. Şikâyet üzerine polis soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Olayla ilgili yapılan çalışmalar ve güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesi sonucunda, şüphelilerin siyah renkli bir araç ile bölgeden ayrıldıkları, Ordu'da aracı terk ederek başka bir otomobil ile Karadeniz sahilinden Sarp Sınır Kapısı yönüne gittikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanabilmesi için güzergâh üzerinde bulunan il emniyet müdürlüklerine bilgi verildi.

Soyguncular, çalışmaların ardından bugün Rize'de yakalandı. Yabancı uyruklu oldukları belirlenen 3 şüphelinin üzerlerinden, başka soygunda çaldıkları değerlendirilen 28 bin 600 ABD doları, 1000 euro, 1800 TL; araçlarında yapılan aramada bir otomobile ait kontak anahtar bulundu. Samsun'da çalınan parayı araştıran polis, şüphelileri kente getirerek soruşturma başlattı.