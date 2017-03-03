Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı : 4 yaralı

Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza bugün Samsun- Sinop karayolu Bafra İlçesi Alaçam mevkisinde meydana geldi. 61 yaşındaki Osman S. yönetimindeki 55 TC 567 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Otomobil içerisinde bulunan Ayşe Y., Nimet C., Taziye Ö. ve otomobil sürücüsü Osman S. yaralandı. Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.