Samsun'da otomobil direğe çarptı: 2 ağır yaralı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), () - SAMSUN'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Ordu istikametinde seyir halinde olan Ömer Sivas (34) idaresindeki 06 DY 5695 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Dikbıyık Mahallesi’nde orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Araç sürücüsü Ömer Sivas ile yanında bulunan Onur Eryılmaz (29) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer Sivas, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Onur Eryılmaz ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI