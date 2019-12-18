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Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı (3)
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Samsun'un Çarşamba ilçesinde, öğrenci servisi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Zülal Işıl Çörtük, yapılan tüm müdahalelere...
GÜVENLİK 18.12.2019, 22:09
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, öğrenci servisi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Zülal Işıl Çörtük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. böylece kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 10 öğrencinin tedavisine devam ediliyor.
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