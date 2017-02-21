Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı
Ahmet Türk: Diyalog ve barıştan başka bir seçenek yok
"Kürtler özgürleşmeden Ortadoğu özgürleşmez"
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Alman devlet kanalından “Türkiye’de zor durumdaki sığınmacılar organlarını satıyor” iddiası
Alman devlet kanalından Türkiye'deki sığınmacılarla...

Samsun'da minibüs bisiklete çarptı: 1 ölü

SAMSUN, () - SAMSUN'un Terme İlçesi'nde minibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Samsun'un Terme İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Devlet Hastanesi mevkiinde Ordu yönünden Samsun istikametine giden 52 LN 183 plakalı...

Samsun'da minibüs bisiklete çarptı: 1 ölü

SAMSUN, () - SAMSUN'un Terme İlçesi'nde minibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Terme İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Devlet Hastanesi mevkiinde Ordu yönünden Samsun istikametine giden 52 LN 183 plakalı minibüs, kimliği belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında giden 63 yaşındaki Necip Şahin'in kullandığı bisiklete çarptı. Ardından park halindeki bir otomobile, sonra da Saral Sokak üzerine savrulan minibüs, elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazada minibüsün çarpmasıyla birlikte savrularak su kanalına yuvarlanan 7 çocuk babası Necip Şahin olay yerinde öldü. Kimliği tespit edilemeyen minibüs sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, ölen Necip Şahin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.