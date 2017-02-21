Samsun'da minibüs bisiklete çarptı: 1 ölü

SAMSUN, () - SAMSUN'un Terme İlçesi'nde minibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Terme İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Devlet Hastanesi mevkiinde Ordu yönünden Samsun istikametine giden 52 LN 183 plakalı minibüs, kimliği belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında giden 63 yaşındaki Necip Şahin'in kullandığı bisiklete çarptı. Ardından park halindeki bir otomobile, sonra da Saral Sokak üzerine savrulan minibüs, elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada minibüsün çarpmasıyla birlikte savrularak su kanalına yuvarlanan 7 çocuk babası Necip Şahin olay yerinde öldü. Kimliği tespit edilemeyen minibüs sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, ölen Necip Şahin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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