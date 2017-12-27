Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Okul bahçesinde top oynayan çocuklara ateş açıldı: 7 yaralı
Top oynayan çocuklara silahlı saldırı:...
CHP'li vekil hakkında soruşturma
CHP'li vekil hakkında soruşturma
BAE’li Bakan: Arap dünyası Ankara yada Tahran tarafından yönetilmeyecek
"Arap dünyasını Ankara yada Tahran...
Erdoğan: Özel sektörümüzü Tunus’a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz
Erdoğan: Beşar teröristtir, 1 milyon...

Samsun'da liseli kız, parkta intihar etti

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), () - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen lise öğrencisi Z.D. (17), parkta, babasına ait ruhsatsız tabancayla intihar etti. Olay, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık...

Samsun'da liseli kız, parkta intihar etti

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), () - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen lise öğrencisi Z.D. (17), parkta, babasına ait ruhsatsız tabancayla intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen lise 3'üncü sınıf öğrencisi Z.D., babasının evde bulundurduğu ruhsatsız tabancayı alarak, yakındaki çocuk parkına gitti. Burada bir süre bankta oturan Z.D., tabanca ile vücuduna ateş etti. Ağır yaralanan Z.D., çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Z.D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Z.D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastanenin morguna konurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,