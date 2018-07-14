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Samsun'da kaza: 2 ölü, 8 kişi yaralı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN’un Kavak ilçesinde minibüsün dönel kavşakta kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptığı kazada, 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun...

Samsun'da kaza: 2 ölü, 8 kişi yaralı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN’un Kavak ilçesinde minibüsün dönel kavşakta kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptığı kazada, 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 64’üncü kilometresinde meydana geldi. Havza’dan Kavak yönüne giden Eyüp Kütük (24) yönetimindeki 34 DZ 1574 plakalı panelvan minibüs, dönel kavşakta bordür taşlarına çarptı. Kontrolden çıkan minibüs, bariyerlere çarpıp, 60 metre kadar sürüklendi. Kazada, Selahattin Derbaş (67) olay yerinde yaşamını yitirdi, Şeref Nur Koca (65), Ayten Derbaş (55), Şeyda Çolak (18), İsmail Çolak (17), Murat Koca (37), Kader Nisa Yılmaz (2), Gözde Fidan (8), Döndü Kütük (61) ve Perihan Bedir (45) de yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Şeref Nur Koca da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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