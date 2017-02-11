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Samsun'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Çarşmaba İlçesi Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden Mustafa Sanlı yönetimindeki 52 HK 761 plakalı otomobil,...

Samsun'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Çarşmaba İlçesi Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden Mustafa Sanlı yönetimindeki 52 HK 761 plakalı otomobil, sollama yapmaya çalışırken, aynı yönde seyreden Nazif Baltaoğlu'nun kullandığı 55 DN 927 plakalı otomobille çarpışarak yolun kenarındaki su kanalına devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmesi sonucu olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri gönderildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Sanlı'nın öldüğünü tespit ederek otomobillerde bulunan ve yaralanan Nazif Baltaoğlu ile Ahmet Aydoğan'ı Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi dalgıçları da su kanalına düşen olup olmadığını aradı. Başka yaralının olmadığı anlaşıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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