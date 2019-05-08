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Samsun'da kayıp çocuk aranıyor

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), () - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde ailesinin dünden beri haber alamadığı 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor. İlçe merkezine bağlı Alancık Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde...

Samsun'da kayıp çocuk aranıyor

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), () - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde ailesinin dünden beri haber alamadığı 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor.
İlçe merkezine bağlı Alancık Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evin önünde oynayan Ecrin Kurnaz'ın bir süre sonra kaybolduğunu fark eden dedesi Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ev ve çevresinde arama ve incelemelerde bulundu. Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Kayıp çocuğun bulunması için bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ancak arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Havanın kararması ve yoğun yağış nedeniyle güç şartlarda süren arama çalışmalarının bölgeye getirilecek özel dedekör köpekler eşliğinde sürdürüleceği belirtildi.

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