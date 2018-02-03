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Samsun'da kayıp 2 işçi, asansör boşluğunda ölü bulundu

SAMSUN'da dün akşam saatlerinden bu yana kayıp olan boyacı Nurettin Oruç (66) ve sıhhi tesisatçı Reşat Özdemir (55), çalıştıkları binanın asansör boşluğunda ölü bulundu. İşçilerin, asansör halatının kopması sonucu öldüğü...

Samsun'da kayıp 2 işçi, asansör boşluğunda ölü bulundu
SAMSUN'da dün akşam saatlerinden bu yana kayıp olan boyacı Nurettin Oruç (66) ve sıhhi tesisatçı Reşat Özdemir (55), çalıştıkları binanın asansör boşluğunda ölü bulundu. İşçilerin, asansör halatının kopması sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.
Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Boyacı Nurettin Oruç ve sıhhi tesisatçı Reşat Özdemir'den haber alamayan aileleri, polise başvurdu. İşçileri bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, Oruç ve Özdemir'in en son çalıştıkları binaya geldi. Binada araştırma yapan ekipler, asansör boşluğunda işçilerin cansız bedenine ulaştı.
İşçilerin, asansörle çıktıkları dördüncü kattan asansör halatının kopması sonucu yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Nurettin Oruç ve Reşat Özdemir'in cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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