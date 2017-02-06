Samsun'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde iki iş yerine yapılan operasyonda bandrolsüz, 150 şişe alkole el konuldu.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri kaçak ve bandrolsüz alkol suçlarına yönelik çalışmalar kapsamında Gençlik Caddesi üzerinde bulunan N.P. ve M.A. isimli iki kişiye ait iş yerlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 150 adet kaçak ve bandrolsüz alkole el konuldu. Şüpheli N.P. ve M.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



